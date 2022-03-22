В Башкирии 13-летний школьник спас из пожара пожилую пару

Оказалось, первым пожар заметил 13-летний Арслан Ш. Он сразу поспешил на помощь к соседям. Забежал в дом пожилой пары, чтобы предупредить о возгорании, но обратно выйти они уже не могли – входная дверь была охвачена огнём. Тогда Арслан помог 68-летнему хозяину дома выбраться через окно – из-за ампутированный ноги мужчина не смог бы справиться сам. Мальчик успел вытащить из дома инвалидную коляску и костыли. Также Арслан помог эвакуироваться через окно 67-летней женщине.