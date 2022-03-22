В Уфе прошли соревнования по киокусинкай «Отважный самурай»

Участие в них принимают дети от 4 до 10 лет. Ребята в игровой форме учатся основам восточного боевого единоборства.

Никаких травм, минимум контакта и масса положительных эмоций. Турнир «Отважный самурай» для его участников – не стресс, а праздник. Поединки на татами выглядят не жестко, а скорее весело.

Это традиционная программа «Маугли», которой мы занимаемся с малого возраста с 4 лет. Чтобы у ребенка не было страха поединков, выхода на татами. Для этого мы проводим такие турниры.

Максим Долгих, президент Федерации киокусинкай г.Уфы

Киокусинкай направлен не только на то, чтобы лишить детей страха перед сложными обстоятельствами. Главная цель – воспитание уважения.  К себе, тренерам и родителям.

Личным примером нужно показывать, а не воспитывать, что тренировки на самом деле нам нужны, чтобы было на самом деле спокойствие. Это нам помогает в учебе. Мы хотим быть более сильными выносливыми и добрыми.

Михаил Кумпан

После завершения поединков участники получили новую порцию положительных эмоций. Еще одна важная деталь – медалью за призовое место удостоился абсолютно каждый.

Я сегодня заняла первое место, мне дали кубок грамоту и медаль.

Есения Хайруллина, победительница турнира «Отважный самурай»
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Турнир «Отважный самурай» проходит ежегодно. Для детей и родителей уже стал доброй традицией. Следующего они будут ждать с нетерпением.

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