В Уфе прошли соревнования по киокусинкай «Отважный самурай»

Участие в них принимают дети от 4 до 10 лет. Ребята в игровой форме учатся основам восточного боевого единоборства.
Никаких травм, минимум контакта и масса положительных эмоций. Турнир «Отважный самурай» для его участников – не стресс, а праздник. Поединки на татами выглядят не жестко, а скорее весело.
Киокусинкай направлен не только на то, чтобы лишить детей страха перед сложными обстоятельствами. Главная цель – воспитание уважения. К себе, тренерам и родителям.
После завершения поединков участники получили новую порцию положительных эмоций. Еще одна важная деталь – медалью за призовое место удостоился абсолютно каждый.
Турнир «Отважный самурай» проходит ежегодно. Для детей и родителей уже стал доброй традицией. Следующего они будут ждать с нетерпением.