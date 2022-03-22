В Уфе стартовал фестиваль театрального искусства «АРТылыш FEST»

В Уфе стартовала декада башкирских театров, организованная под названием «АРТылыш FEST». До 27 марта профессиональные коллективы не только столицы, но и Салавата, Стерлитамака, Сибая и Туймазов представят на разных площадках лучшие свои спектакли.
Все они рассчитаны на разные возрастные категории: дети, молодежь, старшее поколение. Программа фестиваля предлагает большое разнообразие сюжетов, героев и жанров. Социальная драма, экспериментальная постановка, балет, огнеопасная некомедия, рассказ-терапия и не только – каждый зритель сможет найти спектакль себе по вкусу.
Основная цель «АРТылыш FEST»– развитие театрального искусства и выявление основных тенденций в творческом процессе театров. Билеты можно приобрести в кассах театров, а также через онлайн-сервис.