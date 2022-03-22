В Башкирии заработала самая крупная молочная ферма

Молочные фермы ГК «Урожай» рассчитаны на 6530 голов крупного рогатого скота. Откормочное производство рассчитано на 2980 голов. Это самый крупный подобный проект в Башкирии. Одобрение на строительство он получил ещё в декабре 2018 года. Объём инвестиций составляет 4,6 млрд рублей. При завершении строительства фермы за год с одного комплекса можно будет получать около 60 тонн молока.