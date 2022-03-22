В Уфе мужчина без руки напал на девушку в подъезде

Накануне, 21 марта, в Уфе неизвестный мужчина напал на девушку в подъезде. Инцидент произошёл в доме №6 по Уфимскому шоссе.

Случившееся зафиксировано камерой видеонаблюдения. На записи хорошо видно, как девушка заходит в подъезд с телефоном в руке. За ней в помещение проникает неизвестный, который внезапно хватает её сзади, прижимает к стене, а после начинает бить. Девушка громко закричала, что спугнуло мужчину.