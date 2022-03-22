Стало известно, сколько туристов из Башкирии остались за рубежом

Также участники совещания обсудили работу по возвращению туристов из Башкирии из-за рубежа. Как сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева, за последнюю неделю поступило 75 обращений с просьбой о помощи туристам.