Стало известно, сколько туристов из Башкирии остались за рубежом

Сегодня, 22 марта, в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание. Участники обсудили текущие актуальные вопросы развития республики.

Фото №1 - Стало известно, сколько туристов из Башкирии остались за рубежом

Также участники совещания обсудили работу по возвращению туристов из Башкирии из-за рубежа. Как сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева, за последнюю неделю поступило 75 обращений с просьбой о помощи туристам.

Ждут своего возвращения ещё 105 человек. Основные сложности возникают с туристами, которые находятся в Египте. Пока людей вывезти не удаётся.

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