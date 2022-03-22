Кардиологи Башкирии пять часов спасали мужчину с редкой патологией сердца

Врачи республиканского кардиоцентра в Уфе провели сложную операцию пациенту с редкой патологией сердца.
Кардиологи под руководством Владимира Суркова устранили разрыв гигантской аневризмы синуса Вальсальвы. Пациент с данным диагнозом долго жаловался на отеки в ногах и одышку. После обследования у мужчины была выявлена аневризма аорты и порок сердца. Было принято решение везти пациента на срочную операцию.
Сама процедура длилась больше пяти часов. Уникальность заключалась в сочетании врожденных пороков и аневризмы. Благодаря таланту врачей сейчас жизни пациента ничего не угрожает. Мужчину уже выписали из центра.
Фото: Минздрав РБ.