В Уфе руку сотрудницы замотало в клеепромазывающую машину

18 января этого года на уфимском производстве произошёл несчастный случай. Руку 60-летней сотрудницы затянуло в клеепромазывающую машину.
Как сообщает Гострудинспекция республики, сотрудница занималась мытьём станка, но не отключила оборудование. В один момент механизм захватил тряпку женщины, а после и её руку. Пострадавшую срочно госпитализировали в больницу №21. Врачи диагностировали у женщины тяжёлую травму левой кисти.
Главной причиной случившегося назвали неудовлетворительную организацию производства работ, в частности, отсутствовал контроль при проведении планово-предупредительного ремонта оборудования; в технологической карте не прописана последовательность промывки деталей) и недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда (не проведено обучение и проверка знаний по охране труда). Предприятие было оштрафовано на 190 тысяч рублей.