В Уфе руку сотрудницы замотало в клеепромазывающую машину

Главной причиной случившегося назвали неудовлетворительную организацию производства работ, в частности, отсутствовал контроль при проведении планово-предупредительного ремонта оборудования; в технологической карте не прописана последовательность промывки деталей) и недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда (не проведено обучение и проверка знаний по охране труда). Предприятие было оштрафовано на 190 тысяч рублей.