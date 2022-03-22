В Башкирии толпа мужчин устроила вооруженные разборки из-за девушки

В Учалинском районе в полицию обратился 67-летний местный житель. Он заявил, что у заправки толпа мужчин устроила драку – на месте были слышны выстрелы.

По предварительной информации, несколько мужчин от 35 до 53 лет встретились за пределами города для выяснения личных отношений. Конфликт быстро перерос в драку. Двое из участников ссоры принесли с собой пистолеты и даже воспользовались ими. Трое их оппонентов были госпитализированы.