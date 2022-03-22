Нужна помощь: 17-летний юноша из Башкирии пережил остановку сердца во время операции

17-летнему жителю Архангельского района нужна помощь. Прошлым летом Ниязу Муллагалимову диагностировали аппендицит и сделали срочную операцию. Во время вмешательства мальчик пережил остановку сердца.

В один миг из жизнерадостного подростка он превратился в абсолютно беспомощного. Молодой человек сейчас проходит реабилитацию в одной из московских поликлиник. Врачи пока не дают прогнозов. По их словам, необходимо продолжать восстановление – это поможет мальчику вернуться в привычное состояние.

Тут все хорошо: лечение, отношение, уход. ЛФК отличное, логопед занимается. Хотели бы и в дальнейшем остаться на реабилитации в этом центре. Но тут платно.

Ильсур Рахматуллин, отчим Нияза Муллагалимова

Стоимость прохождения реабилитации составляет 500 тысяч рублей. Родители парня не в силах быстро найти такие деньги. Помочь Ниязу можно, отправив сумму пожертвования по номеру телефона или реквизитам: 5336690284165679 – номер карты; 8(960)807-33-91 – номер телефона.

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