Нужна помощь: 17-летний юноша из Башкирии пережил остановку сердца во время операции

17-летнему жителю Архангельского района нужна помощь. Прошлым летом Ниязу Муллагалимову диагностировали аппендицит и сделали срочную операцию. Во время вмешательства мальчик пережил остановку сердца.
В один миг из жизнерадостного подростка он превратился в абсолютно беспомощного. Молодой человек сейчас проходит реабилитацию в одной из московских поликлиник. Врачи пока не дают прогнозов. По их словам, необходимо продолжать восстановление – это поможет мальчику вернуться в привычное состояние.
Стоимость прохождения реабилитации составляет 500 тысяч рублей. Родители парня не в силах быстро найти такие деньги. Помочь Ниязу можно, отправив сумму пожертвования по номеру телефона или реквизитам: 5336690284165679 – номер карты; 8(960)807-33-91 – номер телефона.