Нужна помощь: 17-летний юноша из Башкирии пережил остановку сердца во время операции

В один миг из жизнерадостного подростка он превратился в абсолютно беспомощного. Молодой человек сейчас проходит реабилитацию в одной из московских поликлиник. Врачи пока не дают прогнозов. По их словам, необходимо продолжать восстановление – это поможет мальчику вернуться в привычное состояние.