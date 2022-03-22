Башкирские спортсмены завоевали медали на чемпионате по боевому единоборству Сётокан

Башкирские спортсмены с успехом вернулись с чемпионата и первенства страны по восточному боевому единоборству Сётокан. В городе Видное Московской области республику представляли спортсмены из Уфы, Стерлитамака, Кушнаренково и Иглино.

Спортсмены нашей республики завоевали одно первое место и одно второе в личных соревнованиях по кумитэ. В командных соревнованиях по кумитэ команда Башкортостана добралась до третьей позиции. В составе этого трио был и уфимец Макар Маврин.

Великолепно выступили, Маврин вообще молодец. Он на всех соревнованиях может через себя может перепрыгнуть и показать, что на тренировках он не делает. Александр Коршунов, тренер-преподаватель ДЮСШ №28 г. Уфы

Готовились долго, усердно. На всех тренировках пахали. Макар Маврин, призер первенства России по восточному боевому единоборству Сётокан

Победу в своей возрастной категории одержал Ильгиз Салимгареев. У девочек Милена Сахибгареева из Иглино стала второй. В команде мальчиков на третью ступень пьедестала поднялись Макар Маврин, Арсений Коваленко и Амир Ахунов. 17 апреля в Казани пройдет первенство Приволжского федерального округа.