Зариф Байгускаров предложил установить на кольце у Центрального рынка в Уфе памятник кураю

Об этом депутат Госдумы сказал на своих страницах в соцсетях. Ранее на оживленном перекрестке демонтировали массивную рекламную конструкцию. Городские власти объявили конкурс на лучший арт-объект, который установят на этом пятачке.
Байгускаров считает, что там должен появиться символ Башкортостана – курай. Лепестки реброплодника уральского будут символизировать дружбу народов в республике, отметил парламентарий.
Ранее другой депутат от Башкирии Динар Гильмутдинов предложил разместить на кольце памятник сотруднику ГАИ. Итоги городского конкурса на лучший арт-объект подведут 11 апреля.