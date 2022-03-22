Для жителей Башкирии организовали творческую площадку «Ижади майзан»

Бурзянский район в кино и бизнесе. В деревне Староубхангулово организовали «Ижади майзан» – творческую площадку. Для жителей района и, в частности, для деятелей культуры провели мастер-классы и семинары. Из столицы республики приехали представители разных сфер: кино, изобразительного искусства, театра и бизнеса.

Этих двух юных поэтов муза посетила вместе с теплом. Гайса и Ризван написали стихи о весне. Оба всегда очень ждут это время года, но у каждого свои причины.

Творческих жителей Бурзянского района собрали в проекте «Ижади майзан». Название как раз и переводится – творческая площадка. В программе мастер-классы, встречи с экспертами.

Одна из локаций проекта «Ижади майзан» посвящена кино. Как снять фильм на телефон – учат в школе Булата Юсупова. В Башкортостане в этом году запустили проект «Сердце земли». Онлайн участвует вся страна. Тема – родные языки.

Эксперты намерены научить не только творчеству, но и искусству его продвижения. Секрет прост – успех придёт к тем, кто не боится ошибаться.

Получилось когда-то у Дамира Уразаева. Работать с деревом взялся около десять лет назад. В прошлом году значительную часть работ умельца увезли в Бразилию, с фестиваля фольклориады. Сейчас мастер взялся за реализацию новых идей.