Полицейские Башкирии рассказали, где нашли трёх пропавших мальчиков

В Стерлитамаке завершились поиски трёх пропавших мальчиков. Напомним, трое воспитанников социально-реабилитационного центра «Семья» пропали без вести накануне, 21 марта, утром.
Мальчики 7, 14 и 15 лет сбежали перед уроками, скрывшись от сотрудников приюта. Ребят не могли найти больше суток. Пресс-служба МВД сообщила подробности поисков.
Все трое были найдены сегодня у мамы двух сбежавших ребят. Они были в хорошем настроении, сытые и здоровые. Почему женщина не сообщила в центр о том, что мальчики у неё – неизвестно.
При этом мама двух братьев и мама их друга злоупотребляют спиртными напитками, именно поэтому дети были направлены в реабилитационный центр. Все трое не имеют проблем с поведением, хорошо учатся и не вступают в конфликты. Предстоит выяснить причину их побега из центра. Расследование продолжается.