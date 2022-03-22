Полицейские Башкирии рассказали, где нашли трёх пропавших мальчиков

В Стерлитамаке завершились поиски трёх пропавших мальчиков. Напомним, трое воспитанников социально-реабилитационного центра «Семья» пропали без вести накануне, 21 марта, утром.

Мальчики 7, 14 и 15 лет сбежали перед уроками, скрывшись от сотрудников приюта. Ребят не могли найти больше суток. Пресс-служба МВД сообщила подробности поисков.

Все трое были найдены сегодня у мамы двух сбежавших ребят. Они были в хорошем настроении, сытые и здоровые. Почему женщина не сообщила в центр о том, что мальчики у неё – неизвестно.