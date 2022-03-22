Новые технологии и инвестпроекты: в Уфе открылась выставка «Агрокомплекс»

Сельскохозяйственный сектор республики стабильно развивается в условиях санкций. Об этом заявил глава региона сегодня на церемонии открытия специализированной выставки «Агрокомплекс». В Уфе экспозиция заработала в 32-й раз. Форум стал к тому же презентационной площадкой возможностей местных производителей конкурировать с иностранными в условиях импортозамещения.

Не купили, а дали вторую жизнь. При этом заграничная деталь не опустошила кошелек. Импортозамещением стерлитамакская компания занимается почти 20 лет. А в целом каталог ремонтно-обслуживающих предприятий республики состоит из более 1300 наименований аналоговых запасных частей.

Основной плюс, что мы делаем мощную базу чертежей в электронном виде. И если мы один раз делаем, она остается в базе. Если деталь стоила 100 тысяч, то сейчас все 200, а мы делаем за 10 тысяч. Виталий Кузнецов, директор ООО «Гале»

«Агрофорум – 2021» стартовал с запуска второй очереди крупнейшего инвестпроекта, который реализуется в Аургазинском районе. Проектная мощность фермы после завершения всех этапов составит 60 тысяч тонн молока в год и откроет 117 рабочих мест. В работе отраслевой выставки приняли участие глава республики Радий Хабиров и заместитель министра сельского хозяйства страны Андрей Разин. Особое место отведено продуктам питания от местных предприятий. В нынешней ситуации их производство и переработка становятся одной из главных задач, отметил, руководитель региона.

Мы увидели, что перерабатывающая промышленность нуждается в поддержке. Поэтому мы сделали отдельную программу. В бюджете пока небольшая сумма. Он купил мясорубку для пельменей – мы ему 50 процентов возмещаем. 50 миллионов раскидаем и дальше возобновляем. Надежда на эту программу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Экспозиция сельхозтехники, порядка 130 образцов, разместилась и на улице, и в здании. Радий Хабиров отметил, что поддержка фермерам в покупке машин будет оказываться и дальше. В прошлом году приобретено техники на сумму более 12 миллиардов рублей. На 2 миллиарда больше, чем в 20-м году.

Выставка – это не только возможность представить свою компанию, а их в этом году 315. Это площадка для обмена контактами, поиска клиентов и презентации отечественных ноу-хау, которые уже в ближайшем будущем облегчат работу местных аграриев.

Идея фермера из Шаранского района – транспорт, работающий без водителя. Разработанная им навигационная система пока испытывается на игрушечной машине. Точность маршрута до одного сантиметра. Это максимально возможное отклонение от запрограммированного пути.

Может работать с разными сигналами. Может работать с ГЛОНАСС. Может с китайской и европейскими системами. Если все отключат, есть ГЛОНАСС наш. Константин Кимаев, фермер /Шаранский район/

Подключились к сельхозразработкам и школьники. Глава Башкортостана на форуме вручил госнаграды и дипломы победителям Всероссийского конкурса АгроНТИ по итогам 2021 года.

Мне всегда были интересны такие науки. Люди этим пользуются, это всегда будет актуально и делает нашу жизнь проще. Мария Емельянова, ученица 11-го класса Мелеузовской гимназии № 3