Новые технологии и инвестпроекты: в Уфе открылась выставка «Агрокомплекс»

Сельскохозяйственный сектор республики стабильно развивается в условиях санкций. Об этом заявил глава региона сегодня на церемонии открытия специализированной выставки «Агрокомплекс». В Уфе экспозиция заработала в 32-й раз. Форум стал к тому же презентационной площадкой возможностей местных производителей конкурировать с иностранными в условиях импортозамещения.
Не купили, а дали вторую жизнь. При этом заграничная деталь не опустошила кошелек. Импортозамещением стерлитамакская компания занимается почти 20 лет. А в целом каталог ремонтно-обслуживающих предприятий республики состоит из более 1300 наименований аналоговых запасных частей.
«Агрофорум – 2021» стартовал с запуска второй очереди крупнейшего инвестпроекта, который реализуется в Аургазинском районе. Проектная мощность фермы после завершения всех этапов составит 60 тысяч тонн молока в год и откроет 117 рабочих мест. В работе отраслевой выставки приняли участие глава республики Радий Хабиров и заместитель министра сельского хозяйства страны Андрей Разин. Особое место отведено продуктам питания от местных предприятий. В нынешней ситуации их производство и переработка становятся одной из главных задач, отметил, руководитель региона.
Экспозиция сельхозтехники, порядка 130 образцов, разместилась и на улице, и в здании. Радий Хабиров отметил, что поддержка фермерам в покупке машин будет оказываться и дальше. В прошлом году приобретено техники на сумму более 12 миллиардов рублей. На 2 миллиарда больше, чем в 20-м году.
Выставка – это не только возможность представить свою компанию, а их в этом году 315. Это площадка для обмена контактами, поиска клиентов и презентации отечественных ноу-хау, которые уже в ближайшем будущем облегчат работу местных аграриев.
Идея фермера из Шаранского района – транспорт, работающий без водителя. Разработанная им навигационная система пока испытывается на игрушечной машине. Точность маршрута до одного сантиметра. Это максимально возможное отклонение от запрограммированного пути.
Подключились к сельхозразработкам и школьники. Глава Башкортостана на форуме вручил госнаграды и дипломы победителям Всероссийского конкурса АгроНТИ по итогам 2021 года.
Агропромышленная выставка будет работать до 25 марта. К слову, присоединиться к ней можно и онлайн через специальную площадку, которая работает в режиме реального времени.