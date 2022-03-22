«Вклады восстанавливаются»: что происходит в банковской системе России

Люди стали возвращать деньги в банки. В 20-х числах февраля было зафиксировано резкое увеличение снятий наличных средств. В ряде банков объемы вкладов восстановились, а в некоторых случаях даже превысили докризисные показатели.

В качестве одной из мер стабилизации ситуации ЦБ ввёл ключевую ставку в размере 20%, что означало высокую доходность и по депозитам, в особенности на короткий срок. Вместе с этим подорожали новые кредиты и ипотеки. А действующие заёмщики смогут воспользоваться программой, которая запускалась ранее в период пандемии – кредитными каникулами. Их предоставят в том случае, если доходы потребителя упали более чем на 30%, также договоры должны быть заключены до 1 марта 2022 года.