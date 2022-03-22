Ксения Шойгу оценила новую трассу для «Гонки героев» в Башкирии

Первые соревнования «Гонки героев» на новой трассе пройдут уже в июне этого года. Об этом Радий Хабиров заявил во время осмотра площадки для марафона вместе с организатором федерального движения Ксенией Шойгу. Полоса препятствий расположится на территории парка «Патриот» в Чишминском районе.

Почти 12 километров коварных испытаний будут подстерегать участников будущей «Гонки героев». Полоса препятствий в башкирском парке «Патриот» уже претендует на звание самой длинной в стране. Идейный вдохновитель марафона Ксения Шойгу не исключила, что в будущем площадку можно будет использовать и для международных соревнований. Глава Башкортостана не исключил, что и сам может принять участие в первом чемпионате.

У нас территория большая, поэтому здесь можно проводить и общероссийские соревнования. В июне согласуем, когда будет удобно, чтобы приехали, вот здесь будут жить курсанты, и здесь в этой время мы проведем первую «Гонку героев». Мы с Ксенией Сергеевной в одной команде побежим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В общей сложности будет около 40 испытаний, проектированием которых займутся профессиональные инженеры. Участок с полосой препятствий расположен в едином комплексе с военно-патриотическим лагерем «Авангард». Это позволит проводить открытые тренировки и для детских смен. Сейчас вовсю ведутся работы в учебной казарме. Радий Хабиров и Ксения Шойгу осмотрели жилые кубрики и досуговые помещения, а также ознакомились с меню, которое предложат курсантам. Первые школьники прибудут сюда уже 1 июня.

Мне кажется, что тут будет действительно интересно. И видно, что люди, которые делали это проект, подошли с определенной фантазией и заинтересованностью, чтобы приходящим здесь можно было провести не просто несколько часов, но и весь день, и еще вернуться, потому что не все успел посмотреть. Ксения Шойгу, президент Федерации триатлона России, организатор проекта «Гонка героев»