Ксения Шойгу оценила новую трассу для «Гонки героев» в Башкирии

Первые соревнования «Гонки героев» на новой трассе пройдут уже в июне этого года. Об этом Радий Хабиров заявил во время осмотра площадки для марафона вместе с организатором федерального движения Ксенией Шойгу. Полоса препятствий расположится на территории парка «Патриот» в Чишминском районе.
Почти 12 километров коварных испытаний будут подстерегать участников будущей «Гонки героев». Полоса препятствий в башкирском парке «Патриот» уже претендует на звание самой длинной в стране. Идейный вдохновитель марафона Ксения Шойгу не исключила, что в будущем площадку можно будет использовать и для международных соревнований. Глава Башкортостана не исключил, что и сам может принять участие в первом чемпионате.
В общей сложности будет около 40 испытаний, проектированием которых займутся профессиональные инженеры. Участок с полосой препятствий расположен в едином комплексе с военно-патриотическим лагерем «Авангард». Это позволит проводить открытые тренировки и для детских смен. Сейчас вовсю ведутся работы в учебной казарме. Радий Хабиров и Ксения Шойгу осмотрели жилые кубрики и досуговые помещения, а также ознакомились с меню, которое предложат курсантам. Первые школьники прибудут сюда уже 1 июня.
Ксения Шойгу также предложила организовать на территории парка палаточный городок, что создаст особую атмосферу для курсантов. Проект реализуется на территории бывшей воинской части. Среди объектов, которые здесь возводят, – огневая зона, десантный городок, партизанская деревня и не только. Полностью достроить парк намерены до конца 2024 года.