Ксения Шойгу оценила новую трассу для «Гонки героев» в Башкирии

Первые соревнования «Гонки героев» на новой трассе пройдут уже в июне этого года. Об этом Радий Хабиров заявил во время осмотра площадки для марафона вместе с организатором федерального движения Ксенией Шойгу. Полоса препятствий расположится на территории парка «Патриот» в Чишминском районе.

Почти 12 километров коварных испытаний будут подстерегать участников будущей «Гонки героев». Полоса препятствий в башкирском парке «Патриот» уже претендует на звание самой длинной в стране. Идейный вдохновитель марафона Ксения Шойгу не исключила, что в будущем площадку можно будет использовать и для международных соревнований. Глава Башкортостана не исключил, что и сам может принять участие в первом чемпионате.

У нас территория большая, поэтому здесь можно проводить и общероссийские соревнования. В июне согласуем, когда будет удобно, чтобы приехали, вот здесь будут жить курсанты, и здесь в этой время мы проведем первую «Гонку героев». Мы с Ксенией Сергеевной в одной команде побежим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Ксения Шойгу оценила новую трассу для «Гонки героев» в Башкирии

В общей сложности будет около 40 испытаний, проектированием которых займутся профессиональные инженеры. Участок с полосой препятствий расположен в едином комплексе с военно-патриотическим лагерем «Авангард». Это позволит проводить открытые тренировки и для детских смен. Сейчас вовсю ведутся работы в учебной казарме. Радий Хабиров и Ксения Шойгу осмотрели жилые кубрики и досуговые помещения, а также ознакомились с меню, которое предложат курсантам. Первые школьники прибудут сюда уже 1 июня.

Мне кажется, что тут будет действительно интересно. И видно, что люди, которые делали это проект, подошли с определенной фантазией и заинтересованностью, чтобы приходящим здесь можно было провести не просто несколько часов, но и  весь день, и еще вернуться, потому что не все успел посмотреть.

Ксения Шойгу, президент Федерации триатлона России, организатор проекта «Гонка героев»

Ксения Шойгу также предложила организовать на территории парка палаточный городок, что создаст особую атмосферу для курсантов. Проект реализуется на территории бывшей воинской части. Среди объектов, которые здесь возводят, – огневая зона, десантный городок, партизанская деревня и не только. Полностью достроить парк намерены до конца 2024 года.

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