«Фашисты бомбят мирных жителей»: беженцы из Мариуполя рассказали о ситуации в городе

Жители освобожденных районов Мариуполя по гуманитарным коридорам покидают город. Безопасность людей обеспечивают российские военнослужащие и армия Донецкой Народной Республики. В ближайших населенных пунктах сотрудники МЧС открывают пункты временного пребывания, беженцев обеспечивают горячим питанием, оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Дальше людей распределяют в тыл, в города ДНР, которые находятся подальше от линии соприкосновения. Однако многие планируют отправиться в Россию, к своим родственникам и знакомым. В том числе в Уфу. Из-под Мариуполя репортаж корреспондента телеканала БСТ.

Андрей, как и многие другие жители Мариуполя, остался ни с чем. Дом разрушен, возвращаться некуда. Больше двух недель он спасался от обстрелов нацбатальона «Азов» в подвале вместе с женой и шестью детьми. И лишь когда его район освободили российские войска, мужчине удалось вывезти семью по гуманитарному коридору.

Сидели дома, прилетел снаряд прямо в крышу, я жену успел оттолкнуть, и все это мне на спину упало. Андрей, житель г. Мариуполя

Мы в посёлке Безыменное, это всего в 30 километрах от Мариуполя. Ежедневно из города уезжают сотни жителей. И у каждого своя история того ужаса, который они испытали.

Дети маленькие, годовалые, говорят: бабушка, бах-бах. Я их перекрывала собой, когда взрывалось, думала, сама умру, но только бы дети выжили. Тамара Голубева, жительница г. Мариуполя

Гуманитарная помощь, в том числе из Башкортостана: продукты питания, электрогенераторы, раскладушки – всё это пригодилось. Попав в пункт временного пребывания, беженцы впервые за долгое время едят горячую еду. Сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики развернули две полевые кухни, которые работают практически круглосуточно. В Мариуполе националисты грабили квартиры, отбирали продукты и воду у жителей. Отмечены случаи гибели людей от голода и обезвоживания.

Это наши «защитники» так называемые так нас защищают. Во дворах устанавливают свои орудия, нас выгоняют из подвалов и верхних этажей. Вызывают ответный огонь прямо на нас. Наталья Касьяненко, жительница г. Мариуполя

Люди бегут из Мариуполя при первой же возможности в чём были. Гуманитарные коридоры, о которых говорят украинские власти, не действуют. Тех, кто пытается выехать в западную Украину, расстреливают нацбатальоны. Пытаются запугать людей, чтобы они сидели по домам в качестве живого щита. Выжить можно, только выехав в направлении Донецка.

С левого берега Мариуполя фашисты страшно бомбят мирных жителей, выгоняют из подвалов и сами там пережидают бомбежку. Тихий ужас. Спасибо вам огромное, что вы нас освобождаете, мы этого ждем. Из города не выпускают. Расстреляли брата моего зятя в упор, жену ранили, когда он хотел на запад уехать. Жительница г. Мариуполя

А в этой палатке разместили воспитанников одного из детских домов семейного типа города Мариуполя. 14 сирот в сопровождении двух воспитателей. То, что им удалось выехать из-под обстрелов, они называют чудом.

Наши же украинцы по нам стреляли, по автобусу, хотя там написано было, что дети – им всё равно. Это азовцы. У нас ни еды, ни воды не было. Азовцы наставляли автоматы на детей и отбирали у них макароны. Виктория Гридина

У нас ни воды, ни еды не было, с детьми ходили за водой мимо трупов и оторванных конечностей по улицам. Азовцы никого не выпускают, расстреливают авто с детьми. Людмила, родитель-воспитатель детского дома семейного типа