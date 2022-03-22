«Фашисты бомбят мирных жителей»: беженцы из Мариуполя рассказали о ситуации в городе

Жители освобожденных районов Мариуполя по гуманитарным коридорам покидают город. Безопасность людей обеспечивают российские военнослужащие и армия Донецкой Народной Республики. В ближайших населенных пунктах сотрудники МЧС открывают пункты временного пребывания, беженцев обеспечивают горячим питанием, оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Дальше людей распределяют в тыл, в города ДНР, которые находятся подальше от линии соприкосновения. Однако многие планируют отправиться в Россию, к своим родственникам и знакомым. В том числе в Уфу. Из-под Мариуполя репортаж корреспондента телеканала БСТ.
Андрей, как и многие другие жители Мариуполя, остался ни с чем. Дом разрушен, возвращаться некуда. Больше двух недель он спасался от обстрелов нацбатальона «Азов» в подвале вместе с женой и шестью детьми. И лишь когда его район освободили российские войска, мужчине удалось вывезти семью по гуманитарному коридору.
Мы в посёлке Безыменное, это всего в 30 километрах от Мариуполя. Ежедневно из города уезжают сотни жителей. И у каждого своя история того ужаса, который они испытали.
Гуманитарная помощь, в том числе из Башкортостана: продукты питания, электрогенераторы, раскладушки – всё это пригодилось. Попав в пункт временного пребывания, беженцы впервые за долгое время едят горячую еду. Сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики развернули две полевые кухни, которые работают практически круглосуточно. В Мариуполе националисты грабили квартиры, отбирали продукты и воду у жителей. Отмечены случаи гибели людей от голода и обезвоживания.
Люди бегут из Мариуполя при первой же возможности в чём были. Гуманитарные коридоры, о которых говорят украинские власти, не действуют. Тех, кто пытается выехать в западную Украину, расстреливают нацбатальоны. Пытаются запугать людей, чтобы они сидели по домам в качестве живого щита. Выжить можно, только выехав в направлении Донецка.
А в этой палатке разместили воспитанников одного из детских домов семейного типа города Мариуполя. 14 сирот в сопровождении двух воспитателей. То, что им удалось выехать из-под обстрелов, они называют чудом.
Порядка 130 тысяч мариупольцев до сих пор удерживаются нацбатальонами в городе в качестве живого щита. Российские войска не наносят удары по жилым домам, и азовцам это известно. Но с каждым днём кольцо сжимается. Параллельно армия ДНР и МЧС организуют доставку гумпомощи в освобожденные районы и по мере возможностей начинают восстанавливать инфраструктуру.