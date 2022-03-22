В Уфе в выставке «Агрокомплекс-2022» принимают участие более 280 компаний

На ВДНХ-Экспо открылась специализированная выставка «Агрокомплекс-2022» и Агропромышленный форум, который в Уфе проходит в тридцать второй раз. В этом году разделы выставки представляют производители техники, оборудования и сельскохозяйственной продукции не только из регионов России, но и Республики Беларусь.

Всего принимают участие более 280 компаний. Отдельной экспозицией представлена ярмарка продуктов от российских производителей и фермерских хозяйств, в которой принимают участие более 70 производителей из Башкортостана.

Сегодня открылось самое масштабное мероприятие по сельскохозяйственной тематике в России. Наша выставка является третьей по своей значимости, выставка показывает свою эффективность, свою нужность, свою необходимость именно для специалистов агропромышленной отрасли. Альбина Кильдигулова, генеральный директор ООО «Башкирская выставочная компания»