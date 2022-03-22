В Уфу привезли Кубок Гагарина в рамках турне

Кубок Гагарина в Уфе. Но пока как экспонат, а не спортивный трофей, за который борются хоккейные клубы в эти дни в рамках плей-офф. Кубок привезли и установили в фойе арены. Организовали церемонию открытия, на которую приехали игроки «Салавата Юлаева» чемпионского состава 2011 года – защитник Виталий Прошкин и нападающий Игорь Григоренко.

2011 год. Уфимский «Салават Юлаев» впервые выиграл Кубок Гагарина. Тогда трофей привезли в столицу Башкортостана. Устроили народные гуляния. И это был единственный раз, когда главный в стране хоккейный приз привезли в Уфу. Есть надежда исправить ситуацию – в эти дни продолжается плей-офф, в полуфинальном противостоянии Восточной конференции с челябинским «Трактором» юлаевцы ведут 2:1. Чтобы вдохновить, партнер КХЛ – компания Ростелеком – организовала турне по городам Поволжья.

Кубок Гагарина перевозят в исключительных условиях: если на самолете, то в бизнес-классе, если на машине, то только бронированной с вооруженной охраной. И в специальном ударопрочном водонепроницаемом кофре. Переносить трофей можно только в перчатках.

Многие видят кубок впервые, а вот его обладатель Игорь Григоренко – второй раз после победы 11-летней давности в составе «Салавата Юлаева».

Игроки этой команды об этом празднике знают разве что только по рассказам родителей. Они родились через год после победы «Салавата» на Кубке Гагарина. Именно для них, а не для мастеров и привезли хоккейный трофей в Уфу.

А еще важно выйти на лед вместе с теми, кто играл в 2011. Мастер-класс после автограф- и фотосессии организовали на льду малой арены.