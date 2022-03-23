Ушла из жизни заслуженная артистка Башкирии Евгения Пупкова

Пупкова родилась в Уфе. В 1961 году с отличием окончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, затем – аспирантуру при Московской консерватории. С 1970 и в течение 50 лет работала преподавателем фортепиано в Уфимском училище искусств.