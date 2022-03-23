В Башкирии стартовала профилактическая акция ГИБДД «Внимание – дети»

Ученики уфимской школы № 127 вместе с госавтоинспекторами вышли в рейд. На одном из оживленных перекрестков в Сипайлово они проводили беседу с автолюбителями, рассказывали о правилах проезда на светофорах и пешеходных переходах, а также вручали памятки.