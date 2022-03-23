В Уфе в подъезде дома найдено обгоревшее тело мужчины

Накануне, 22 марта, в службу МЧС поступило сообщение о возгорании в жилом доме. О произошедшем сообщили очевидцы.

Фото №1 - В Уфе в подъезде дома найдено обгоревшее тело мужчины

ИА «Башинформ» со ссылкой на МЧС сообщает, что в подъезде жильцы нашли обгоревшее тело 63-летнего мужчины. Рядом с ним была обнаружена бутылка для розжига. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание, но спасти пострадавшего не смогли.

Точные обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Скорее всего, случившееся запечатлела камера видеонаблюдения. Следов криминального характера не замечено.

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