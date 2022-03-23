В Уфе в подъезде дома найдено обгоревшее тело мужчины

Накануне, 22 марта, в службу МЧС поступило сообщение о возгорании в жилом доме. О произошедшем сообщили очевидцы.

ИА «Башинформ» со ссылкой на МЧС сообщает, что в подъезде жильцы нашли обгоревшее тело 63-летнего мужчины. Рядом с ним была обнаружена бутылка для розжига. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание, но спасти пострадавшего не смогли.