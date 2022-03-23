В Башкирии пациентов больницы кормили поддельным творогом

В Центральную больницу Сибая привезли поддельный творог с высокой концентрацией пальмового масла в продукте. Об этом сообщает Россельхознадзор Башкирии.

В больнице был проведен мониторинг продуктов питания. Из партии творога массой 5,7 кг был произведен отбор проб. Специалисты выявили в продукте жирные кислоты, которые присущи растительным жирам (пальмовое масло). Они превышали допустимую норму. То есть продукт не соответствовал требованиям.