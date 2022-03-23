Ксению Шойгу ознакомили с работой ЦУР Башкирии

Неожиданно было увидеть Северное сияние в Уфе. У меня есть ощущение, что данную тему еще никто не раскрывал так подробно. А тема важная, она связана и с Северным морским путем, и с большим будущим, которое мы связываем с Арктикой.

Ксения Шойгу, президент Федерации триатлона России, организатор проекта «Гонка героев»