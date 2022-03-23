Ксению Шойгу ознакомили с работой ЦУР Башкирии

Организатор проекта «Гонка героев» Ксения Шойгу ознакомилась с ходом строительства республиканской площадки для проведения марафона. Трассу с препятствиями готовят на территории будущего парка «Патриот» в Чишминском районе.
Во время осмотра идейный вдохновитель состязаний отметила, что на башкирской полосе препятствий, возможно, будет организовывать и международные чемпионаты. После осмотра Ксении Шойгу провели экскурсию по Музею полярников имени Валериана Альбанова. Гостья призналась, что была крайне удивлена экспозицией и, конечно же, историей покорения Арктики, в котором участвовали и уроженцы Башкортостана.
Руководителя «Лиги героев» также ознакомили с работой Центра управления республикой. В ходе визита Ксении Шойгу показали, как проходит обработка обращений жителей. Кроме того, на большом экране продемонстрировали ролик, посвященный ходу строительства парка «Патриот». Там же продемонстрировали фотографии Радия Хабирова, который в 2016 году лично участвовал в испытаниях «Гонки героев».