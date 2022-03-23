В Уфе продолжается Республиканский театральный фестиваль «AРTылышFEST»

В программе представлены спектакли, созданные 2021 году ведущими профессиональными театральными коллективами республики: Стерлитамакский государственный русский драматический театр и башкирский драматический, Салаватский государственный башкирский драматический театр, Сибайский башкирский театр драмы имени Арслана Мубарякова, Детский театр «Сулпан» Сибайского концертно-театрального объединения и другие. Своими впечатлениями от прошедшего накануне спектакля Туймазинского государственного татарского драматического театра делится журналист Айгуль Усманова.

Чтобы совершить небольшое путешествие по сценическим площадкам республики, не надо далеко ездить. Третий год по весне так называемый декадник, ныне обретший своё новое название«AРTылышFEST», дарит уфимцами гостям столицы прекрасную возможность окунуться в театральную жизнь так называемых «малых городов». Комедия участника фестивальной программы «Похититель любви» по пьесе Флорида Булякова, представленная на сцене Национального молодёжного театра им. М.Карима, – приятный повод для туймазинских артистов вновь встретиться в Уфе с коллегами из других театров

Уже полюбившаяся туймазинскому зрителю весёлая история о сердечных страданиях, в лёгкой по простоте и незатейливой по восприятию сценографии Рустама Баймухаметова, с красивой музыкой Ильшата Яхина, пришлась по душе уфимской публике.

Ведь так повелось, что туймазинцы свои репертуарные новинки после премьеры дома показывают, прежде, на сцене Национального молодёжного театра имени М.Карима. Здесь и знакомая, почти родная сцена. Да и давняя дружба с режиссёрами этого театра стали уже традицией. Для Рустема Хакимова работа над спектаклем для Туймазинского драмтеатра – это возможность не только расширения своего режиссёрского багажа, но и вновь прикоснуться к творчеству любимого автора.