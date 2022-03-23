В Уфе у многоэтажного дома нашли тело мужчины

Накануне, 22 марта, рано утром под окнами дома по улице Ульяновых было найдено тело мужчины. Подробности сообщает ИА «Башинформ».

По предварительным данным, 43-летний погибший мог упасть с четвёртого этажа. На теле несчастного обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. При этом пока неизвестно, было ли это запланированное падение или случайность.