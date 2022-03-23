Жительница Уфы поразила жюри кулинар-шоу «Кондитер»

С тех пор не было ни одного дня без торта. В основном пеку для уфимцев, но иногда поступают заказы из других городов. Так, я отвозила свадебный торт в Москву, как-то забирали в Оренбург. Простые тортики мне не особо интересны, я люблю, чтобы было и вкусно, и красиво, и необычно.

Марина Кочеткова