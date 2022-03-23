Жительница Уфы поразила жюри кулинар-шоу «Кондитер»

Жительница Уфы Марина Кочеткова приняла участие в популярном кулинар-шоу «Кондитер». Выпуск с участием уфимки показали в рамках шестого сезона.
Марина представила строгому жюри торт, замешанный на башкирском мёде. Так как тема передачи была музыкальной, кондитер из Башкирии украсила торт съедобными клавишами рояля и нотами. К удивлению самой участницы, жюри оказались в восторге и от декора, и от вкуса десерта.
«Вот это декор! Подобный торт я вижу впервые!», «Совершенно потрясающий разрез - ровно, идеально», «Начинка — просто ядерная пушка, насколько красиво раскрываются два доминирующих вкуса — мёд и облепиха, и очень красивая мелодия в послевкусии», — восторженно прокомментировали члены жюри торт уфимки.
Марина рассказала ИА «Башинформ», что первый торт испекла около 30 лет назад, но только последние 6 лет профессионально занимается выпечкой и продажей тортиков.