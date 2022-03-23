«Салават Юлаев» проведёт четвёртый матч полуфинала плей-офф Востока

Уфимский «Салават Юлаев» сегодня проведет четвертый матч полуфинала Восточной конференции КХЛ. Башкирская команда сыграет против «Трактора» в «Уфа-Арене».
После победы в понедельник юлаевцы ведут в серии со счетом 2:1. Четвертый матч любой серии традиционно считается ключевым.
Прямая трансляция сегодняшней начнется в 18:45. Одним из гостей эфира станет чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» Виталий Прошкин.
У каждого есть возможность стать обладателем одной из шайб ограниченной серии, выпущенной специально к противостоянию «Салавата» и «Трактора».