«Салават Юлаев» проведёт четвёртый матч полуфинала плей-офф Востока

Уфимский «Салават Юлаев» сегодня проведет четвертый матч полуфинала Восточной конференции КХЛ. Башкирская команда сыграет против «Трактора» в «Уфа-Арене».

После победы в понедельник юлаевцы ведут в серии со счетом 2:1. Четвертый матч любой серии традиционно считается ключевым.

Прямая трансляция сегодняшней начнется в 18:45. Одним из гостей эфира станет чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» Виталий Прошкин.