ВК «Урал» отправляется в тур по Башкирии

«Мы – Башкортостан». Волейбольный «Урал» отправляется в тур по республике. В разные уголки региона приедут не только молодые волейболисты, но и победители Лиги Чемпионов, чемпионатов мира и Европы.

«Урал» – это народная команда, которая почти на половину состоит из своих воспитанников. Команда мастеров, «Тархан», молодежный коллектив «Беркуты Урала», женская «Уфимочка-УГНТУ», ветеранское сообщество «Отдушина-Уфа» и воспитанники ДЮСШ-34 проедут по всем уголкам Башкортостана.