Жительница Башкирии выиграла в лотерею после вещего сна

Как сообщает пресс-служба организации, жительница Башкирии 32 года проработала на почте, поэтому и билет приобрела в почтовом отделении. При этом сама счастливица сообщает, что за месяц до победы увидела сон, в котором выиграла крупную сумму денег. Женщина рассказала, что во сне она разделила приз между сыновьями, а себе отремонтировала дом и проложила водоснабжение.