Спортсмены из Башкирии завоевали медали первенства ПФО по смешанному единоборству ММА

Юноши сборной Башкортостана вернулись с медалями из Нижнего Новгорода. Там прошло первенство ПФО по смешанному единоборству ММА. Около 300 спортсменов боролись за победу. Из 26 бойцов сборной Башкортостана 11 завоевали медали различного достоинства. Всего в активе бойцов из Уфы, Мелеуза и Нефтекамска два золота, два серебра и семь бронз.
Для башкирских спортсменов эти соревнования стали первыми в карьере на уровне округа. В командном зачёте среди юношей до 13 лет бойцы заняли третье место. Победители и серебряные призёры в своих весовых категориях отобрались на первенство России по смешанному боевому единоборству ММА, которое пройдёт в апреле в Омске.