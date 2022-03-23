Спортсмены из Башкирии завоевали медали первенства ПФО по смешанному единоборству ММА

Юноши сборной Башкортостана вернулись с медалями из Нижнего Новгорода. Там прошло первенство ПФО по смешанному единоборству ММА. Около 300 спортсменов боролись за победу. Из 26 бойцов сборной Башкортостана 11 завоевали медали различного достоинства. Всего в активе бойцов из Уфы, Мелеуза и Нефтекамска два золота, два серебра и семь бронз.