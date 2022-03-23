Спортсмены из Башкирии завоевали медали первенства ПФО по смешанному единоборству ММА

Юноши сборной Башкортостана вернулись с медалями из Нижнего Новгорода. Там прошло первенство ПФО по смешанному единоборству ММА. Около 300 спортсменов боролись за победу. Из 26 бойцов сборной Башкортостана 11 завоевали медали различного достоинства. Всего в активе бойцов из Уфы, Мелеуза и Нефтекамска два золота, два серебра и семь бронз.

Готовился две недели, выступил нормально, соревнования очень крупные, очень сложные.

Тимур Мирсаяпов, бронзовый призёр первенства ПФО по смешанному боевому единоборству ММА

Финал сложный был, противник был нормальный. Я вообще по баллам его выиграл.

Мухаммаджон Эгамов, победитель первенства ПФО по смешанному боевому единоборству ММА

Для башкирских спортсменов эти соревнования стали первыми в карьере на уровне округа. В командном зачёте среди юношей до 13 лет бойцы заняли третье место. Победители и серебряные призёры в своих весовых категориях отобрались на первенство России по смешанному боевому единоборству ММА, которое пройдёт в апреле в Омске.

В последнее время отмечаем рост среди детей и молодёжи, сейчас порядка 2500 человек занимается на регулярной основе, постоянно расширяется сеть, мы охватили не только Уфу, но и половину районов, где тренируются спортсмены.

Вячеслав Жук, исполнительный директор Федерации смешанного боевого единоборства ММА Республики Башкортостан
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии