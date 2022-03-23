Башкирские спортсмены успешно выступили на первенстве России по греко-римской борьбе

Соревнования проходили среди юношей до 18 лет в Октябрьском. Победителем турнира в самой тяжелой весовой категории стал Жора Оганесян из Белорецка. Труднее всего ему пришлось в полуфинале с представителем Ямало-Ненецкого округа.

До этого соперники боролись уже трижды, и всегда победителем становился Оганесян. На этот раз башкирский борец вновь был сильнее. В финале Жора обыграл Рената Кадимова из Московской области.