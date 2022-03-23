В Салавате прошел фестиваль «Готов к труду и обороне»

В Салавате кипит спортивная жизнь. Там прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он собрал учащихся школ города. Юноши и девушки достойно справились с испытаниями.

Первый этап проходил в бассейне «Алмаз». Здесь участники сдавали нормативы по плаванию, отжиманию и наклонам. Во второй день участники вышли на старт лыжной гонки. В зависимости от возраста она преодолевали 2, 3 и 5 километров. Своё мастерство демонстрировали ребята до 12 , до 15 и до 17 лет.

Также прошел открытый лыжный фестиваль «Салаватская лыжня». Всего стартовали около 300 любителей спорта. Праздник объединил 60-летие «Лыжни России» и 40-летие «Салаватской лыжни». Участниками гонки стали как детсадовцы, так и лыжники, разменявшие восьмой десяток.