В Салавате прошел фестиваль «Готов к труду и обороне»

В Салавате кипит спортивная жизнь. Там прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он собрал учащихся школ города. Юноши и девушки достойно справились с испытаниями.
Первый этап проходил в бассейне «Алмаз». Здесь участники сдавали нормативы по плаванию, отжиманию и наклонам. Во второй день участники вышли на старт лыжной гонки. В зависимости от возраста она преодолевали 2, 3 и 5 километров. Своё мастерство демонстрировали ребята до 12 , до 15 и до 17 лет.
Также прошел открытый лыжный фестиваль «Салаватская лыжня». Всего стартовали около 300 любителей спорта. Праздник объединил 60-летие «Лыжни России» и 40-летие «Салаватской лыжни». Участниками гонки стали как детсадовцы, так и лыжники, разменявшие восьмой десяток.
В Салавате также завершилось первенство республики по плаванию «Веселый дельфин». Участвовали юноши до 14 лет и девушки до 12 лет. В соревнованиях приняли участие 242 спортсмена из 18 городов и районов республики. Впервые выступили спортсмены из Дюртюлинского района. По итогам соревнований будет сформирована сборная Башкортостана, которая отправится на соревнования «Веселый дельфин» в Санкт-Петербурге.