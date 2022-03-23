В Уфе задержали мужчину, который нападал на женщин в подъезде

Следственный комитет Башкирии и МВД по РБ сообщают, что в Уфе был задержан 23-летний местный житель, которого подозревают в нападении на женщин.

Изначально в полицию города обратилась 17-летняя девушка, которая заявила, что неизвестный напал на неё в подъезде. Инцидент произошёл 21 марта в доме по Уфимскому шоссе. Мужчина нанёс девушке несколько ударов ногами и руками по голове и телу, но ей удалось спугнуть напавшего.

На следующий день подобные преступления произошли в микрорайоне Сипайлово. Мужчина напал на 31-летнюю и 34-летнюю женщин в разных местах. На помощь к последней пострадавшей успел сосед. Женщина также рассказала о случившемся мужу, который помог соседу догнать мужчину. Его задержали и отдали полицейским.

Теперь парень фигурант трёх уголовных дел за насильственные действия сексуального характера.