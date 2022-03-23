В Башкирии ежесуточно отгружается около 550 тонн сахара

Одной из ключевых тем стала доступность продовольственных товаров в республике. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов отметил, что запасы на складах в достаточном объёме. Минсельхоз республики совместно с муниципалитетами готовит дополнительные посевные площади под сахарную свёклу: планируют увеличить их с 34 тысяч до 45 тысяч га. Таким образом, 12 свеклосеющих районов Башкортостана обеспечат сахарные заводы региона бесперебойной работой.