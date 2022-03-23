В Башкирии ежесуточно отгружается около 550 тонн сахара

Запасов сахара в республике хватит, чтобы обеспечить потребности жителей. Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл заседание оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития региона.
Правительство региона готовит программу дополнительных мер, которые позволят сохранить рабочие места. На эти цели из федерального бюджета выделено почти миллиард рублей. Также на заседании обсуждались вопросы горячего питания в школах, обеспечения аптечной сети медикаментами и ситуации в строительной отрасли.
Одной из ключевых тем стала доступность продовольственных товаров в республике. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов отметил, что запасы на складах в достаточном объёме. Минсельхоз республики совместно с муниципалитетами готовит дополнительные посевные площади под сахарную свёклу: планируют увеличить их с 34 тысяч до 45 тысяч га. Таким образом, 12 свеклосеющих районов Башкортостана обеспечат сахарные заводы региона бесперебойной работой.