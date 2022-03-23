В Башкирии издательства прокомментировали ситуацию с дефицитом бумаги

Стоила около 300 рублей, а стала около полутора тысяч. Резкий рост цен на бумагу вызвал ажиотаж. Эксперты считают, что сложности временные, а вся ситуация позволяет начать производство с чистого листа. На жалобы покупателей отреагировали в Федеральной антимонопольной службе и организовали проверку.

Завхоз Руфина Асадуллина боится загадывать, что будет с бумагой и по какой цене ее придется покупать, но в целом спокойна. На предприятии действует жесткое правило закупать канцтовары на год вперед. Специалист надеется, что ситуация стабилизируется. А пока – режим экономии.

Последние два года мы закупаемся на год вперед. В год где-то нам нужно тысячу-полторы пачек. Руководство уже поручение нам дало, чтобы экономили, печатали на обратках. В руки отдаем одну пачку.

Руфина Асадуллина, завхоз
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В розничных магазинах ситуация напряженная – бумагу раскупили. Даже несмотря на то, что стоимость каждой пачки выросла до 6 раз. Если раньше цена составляла около 300 рублей, то сейчас – почти полторы тысячи. Заказать можно и в онлайн-магазинах, но по таким же высоким ценам. В издательствах нашему телеканалу заявили, что дефицит есть по разным видам расходных материалов.

Издательства работать будут, наибольшая проблема в полиграфии связана сейчас со специальными бумагами, это этикеточные, это всевозможные самоклеющиеся, самокопирующие, картоны, потому что спрос на картоны рос в последние несколько лет и уже наблюдались проблемы. Понятно, что постепенно это как-то отрегулируется, просто сейчас именно переходный момент, связанный с логистическими проблемами.

Олег Лищенко, генеральный директор издательства «Белая река»

В данный момент по себестоимости я не берусь давать какие-либо комментарии. Но на сегодняшний день ощутимый прирост на полиграфические услуги порядка 30%. Рост стоимости материалов сказывается на себестоимости выпускаемой нами продукции. Но благодаря поддержке из бюджета Республики Башкортостан нам удается сдерживать резкий рост цен на выпускаемую нами продукцию.

Азамат Кудакаев, и.о. директора Башкирского издательского дома «Китап» им. З. Биишевой

Рост цен на бумагу начался после того, как финская химическая компания объявила о прекращении поставок хлората натрия, с помощью которого отбеливается целлюлоза для производства белой бумаги. Сложности не вызвали остановки производств. Ученые считают, что Россия способна самостоятельно восполнить нишу и дать промышленности возможность начать все с чистого листа. 

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Я не знаю, какие проблемы с реагентами. У нас огромное производство на «Каустике» хлорное, можно там спокойно производить. Раньше их производили на Химпроме, но Химпром сейчас закрыт. Мне кажется, что больше проблема не в этом. Проблема в том, что дерево в принципе, древесина подорожала где-то за последний год раза в три точно. Стройматериалы, вы знаете, бешено подорожали, ну а поскольку общая древесина подорожала, то сырье и бумага – это дерево прежде всего – то и бумага подорожала. Я думаю, что реагенты – это повод больше всего. Заодно можно, конечно, что-то накрутить.

Валерий Майнстренко, заведующий кафедрой аналитической химии БашГУ

Ситуацию в полиграфии обсуждали на заседании штаба по социально-экономическому развитию Башкортостана. Меры поддержки прорабатываются. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба проводит проверку резкого роста цен на бумагу. Сейчас сотрудники ведомства запросили у крупнейших производителей всю необходимую информацию. Если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства или «необоснованное превышение цен отдельными продавцами», то ФАС обещает принять меры.

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