В Башкирии издательства прокомментировали ситуацию с дефицитом бумаги

Я не знаю, какие проблемы с реагентами. У нас огромное производство на «Каустике» хлорное, можно там спокойно производить. Раньше их производили на Химпроме, но Химпром сейчас закрыт. Мне кажется, что больше проблема не в этом. Проблема в том, что дерево в принципе, древесина подорожала где-то за последний год раза в три точно. Стройматериалы, вы знаете, бешено подорожали, ну а поскольку общая древесина подорожала, то сырье и бумага – это дерево прежде всего – то и бумага подорожала. Я думаю, что реагенты – это повод больше всего. Заодно можно, конечно, что-то накрутить.

Валерий Майнстренко, заведующий кафедрой аналитической химии БашГУ