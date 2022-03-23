В Башкирии издательства прокомментировали ситуацию с дефицитом бумаги

Стоила около 300 рублей, а стала около полутора тысяч. Резкий рост цен на бумагу вызвал ажиотаж. Эксперты считают, что сложности временные, а вся ситуация позволяет начать производство с чистого листа. На жалобы покупателей отреагировали в Федеральной антимонопольной службе и организовали проверку.
Завхоз Руфина Асадуллина боится загадывать, что будет с бумагой и по какой цене ее придется покупать, но в целом спокойна. На предприятии действует жесткое правило закупать канцтовары на год вперед. Специалист надеется, что ситуация стабилизируется. А пока – режим экономии.
В розничных магазинах ситуация напряженная – бумагу раскупили. Даже несмотря на то, что стоимость каждой пачки выросла до 6 раз. Если раньше цена составляла около 300 рублей, то сейчас – почти полторы тысячи. Заказать можно и в онлайн-магазинах, но по таким же высоким ценам. В издательствах нашему телеканалу заявили, что дефицит есть по разным видам расходных материалов.
Рост цен на бумагу начался после того, как финская химическая компания объявила о прекращении поставок хлората натрия, с помощью которого отбеливается целлюлоза для производства белой бумаги. Сложности не вызвали остановки производств. Ученые считают, что Россия способна самостоятельно восполнить нишу и дать промышленности возможность начать все с чистого листа.
Ситуацию в полиграфии обсуждали на заседании штаба по социально-экономическому развитию Башкортостана. Меры поддержки прорабатываются. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба проводит проверку резкого роста цен на бумагу. Сейчас сотрудники ведомства запросили у крупнейших производителей всю необходимую информацию. Если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства или «необоснованное превышение цен отдельными продавцами», то ФАС обещает принять меры.