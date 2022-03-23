В Уфе подруга пострадавшей от рук маньяка рассказала подробности

В Уфе поймали маньяка, который нападал на женщин. Региональный Следком сообщает, что в Уфе был задержан 23-летний местный житель по подозрению в нападении на женщин.
Изначально в полицию города обратилась 17-летняя девушка с заявлением, что неизвестный напал на неё в подъезде. Инцидент произошёл 21 марта в доме по Уфимскому шоссе. Мужчина нанёс девушке несколько ударов ногами и руками по голове и телу, но ей удалось спугнуть хулигана.
На следующий день подобные преступления произошли в микрорайоне Сипайлово. Нападению подверглись 31-летня и 34-летняя женщины в разных местах. На помощь последней подоспел сосед. Женщина также рассказала о случившемся мужу, который помог догнать мужчину. Его задержали и отдали полицейским. Теперь парень – фигурант трёх уголовных дел за насильственные действия сексуального характера. Нам удалось пообщаться с подругой одной из пострадавших.