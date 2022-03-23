В Уфе подруга пострадавшей от рук маньяка рассказала подробности

Она ко мне шла, позвонила, спросила, какой этаж, говорит, сейчас поднимусь. И он следом за ней зашел и начал лапать. Она мне это потом все рассказывает, у нее истерика, дрожит вся. Мне кажется, невозможно среагировать в такой ситуации.

Ангелина, подруга пострадавшей