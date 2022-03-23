В Башкирии сотрудники ГИБДД и судебные приставы проводят операцию «Должник»

Машина за долги. В республике ловят автовладельцев с задолженностями. Сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами проводят операцию «Должник».

Специалисты проверяют, имеются ли у водителей неоплаченные налоги и штрафы. За неуплату последнего в течение 60 дней предусмотрено наказание – штраф в двойном размере от суммы неоплаченного, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50 часов.

Госавтоинспекция рекомендует жителям своевременно оплачивать задолженности. Информацию о них можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции или на сайте госуслуги.ру.