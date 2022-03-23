В Башкирии будут развивать альтернативную энергетику

Башкортостан занял пятое место в стране по строительству солнечных электростанций. На данный момент в республике их 6, при этом ещё две готовятся к вводу в эксплуатацию. Правительство региона намерено развивать новые проекты в сфере альтернативной энергетики. Радий Хабиров поручил наладить планомерную работу в этом важнейшем направлении.

Щебетанье птиц на территории Стерлибашевской электростанции не прекращается ни днём, ни ночью. Энергетики вынуждены отпугивать пернатых, которые то и дело оставляют следы своего пребывания на солнечных панелях. А ведь даже малейшее пятно или, ещё хуже, трещина на фотоэлектрическом модуле сказываются на производительности.

Солнечные электростанции прекрасно работают не только летом, но и зимой, причем в холодное время даже лучше. Ведь так панели не перегреваются, а для генерации электричества вовсе не обязательно наличие ярких солнечных лучей.

Все панели устанавливаются под определенным углом. На каждой станции он высчитывается по-разному. Здесь это порядка 45 градусов. Тут ключевое значение играет местность: важно, чтобы солнечные лучи как можно дольше падали на поверхность под прямым углом.

Стерлибашевская солнечная электростанция – на сегодня самая мощная в республике. Она производит почти 25 МВт в час. Для сравнения: сам район потребляет почти в 9 раз меньше.

Сегмент возобновляемых источников электроэнергии в общей доле республики составляет пока около 5%. В Башкортостане функционируют шесть объектов солнечной генерации: в Хайбуллинском, Куюргазинском, Зианчуринском, Бурзянском, Стерлибашевском и Гафурийском районах. Ещё одна станция в Туймазинском районе работает за счёт силы ветра. Впрочем, самым перспективным направлением для развития в региональном Минпромэнерго видят гидроэнергетику.

Это поможет, наряду с сокращением углеродного следа, добиться высокого прироста в мощности источников ВИЭ. Учитывая, что коэффициент использования установленной мощности у гидроэлектростанций больше, чем у той же солнечной генерации более чем в 2 раза, и самое главное – загрузит наши обрабатывающие отрасли. Александр Шельдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

По солнечной энергетике мы неплохо идем, гидроэнергетикой нужно заняться. Если все сейчас проработать, то будет неплохо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан