В Башкирии будут развивать альтернативную энергетику

Башкортостан занял пятое место в стране по строительству солнечных электростанций. На данный момент в республике их 6, при этом ещё две готовятся к вводу в эксплуатацию. Правительство региона намерено развивать новые проекты в сфере альтернативной энергетики. Радий Хабиров поручил наладить планомерную работу в этом важнейшем направлении.

Щебетанье птиц на территории Стерлибашевской электростанции не прекращается ни днём, ни ночью. Энергетики вынуждены отпугивать пернатых, которые то и дело оставляют следы своего пребывания на солнечных панелях. А ведь даже малейшее пятно или, ещё хуже, трещина на фотоэлектрическом модуле сказываются на производительности.

Солнечные электростанции прекрасно работают не только летом, но и зимой, причем в холодное время даже лучше. Ведь так панели не перегреваются, а для генерации электричества вовсе не обязательно наличие ярких солнечных лучей.

Фото №1 - В Башкирии будут развивать альтернативную энергетику

Все панели устанавливаются под определенным углом. На каждой станции он высчитывается по-разному. Здесь это порядка 45 градусов. Тут ключевое значение играет местность: важно, чтобы солнечные лучи как можно дольше падали на поверхность под прямым углом.

Стерлибашевская солнечная электростанция – на сегодня самая мощная в республике. Она производит почти 25 МВт в час. Для сравнения: сам район потребляет почти в 9 раз меньше.

Сегмент возобновляемых источников электроэнергии в общей доле республики составляет пока около 5%. В Башкортостане функционируют шесть объектов солнечной генерации: в Хайбуллинском, Куюргазинском, Зианчуринском, Бурзянском, Стерлибашевском и Гафурийском районах. Ещё одна станция в Туймазинском районе работает за счёт силы ветра. Впрочем, самым перспективным направлением для развития в региональном Минпромэнерго видят гидроэнергетику.

Это поможет, наряду с сокращением углеродного следа, добиться высокого прироста в мощности источников ВИЭ. Учитывая, что коэффициент использования установленной мощности у гидроэлектростанций больше, чем у той же солнечной генерации более чем в 2 раза, и самое главное – загрузит наши обрабатывающие отрасли.

Александр Шельдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

По солнечной энергетике мы неплохо идем, гидроэнергетикой нужно заняться. Если все сейчас проработать, то будет неплохо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Начало работ положительно скажется на загрузке предприятий машиностроительного комплекса, которые имеют широкие компетенции в гидроэнергетике. Кроме того, в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию ещё две солнечные электростанции – в Баймакском районе и городе Агидели. Главное преимущество альтернативной энергии – она безопасна для окружающей среды и у нее никогда не закончатся ресурсы.

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