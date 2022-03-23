В Башкирии школьника представили к награде за спасение пенсионеров из пожара

Представили к награде за спасение из огня. Семиклассник помог выбраться из пожара пенсионерам, рискуя своей жизнью. Трагедия произошла в селе Мраково Кугарчинского района. Управление МЧС республики приняло решение наградить юного героя.

Из охваченного пламенем дома выбраться можно было только через окно. Арслан Шафиков в тот вечер шел на встречу с друзьями. Дым из дома на соседней улице увидел случайно. Не раздумывая, забежал внутрь. Семиклассник помог выбраться сначала мужчине. Пенсионер был в инвалидном кресле. Которое, к слову, мальчик тоже перекинул через окно. Затем вернулся за хозяйкой дома. Дышать было уже нечем – спасался куском ткани, смоченной в вазе, в которой стояли цветы.

Я был шокирован. Но на моем месте каждый так бы поступил. Арслан Шафиков

Говорю: зачем туда полез? Потом осознал, что он сделал, и по-мужски пожал руку. Айдар Шафиков, отец Арслана

Покинув дом, Арслан сразу вызвал огнеборцев. Пенсионеры были растеряны и не смогли бы этого сделать. На вопрос учителей в школе, что с руками, Арслан ответил, что чистил палас и получил травмы.

Он не рассказывает о своих поступках, не гордится. Мы до последнего не знали, что произошло. Лилия Вагапова, классный руководитель Арслана

Если бы не этот мальчик, мы бы сгорели вместе с домо. Не прошел мимо, не испугался. Хоть бы к награде представили его. Владимир и Любовь Туленковы