В карьере Учалинского ГОКа снимают сериал с Сергеем Безруковым

Съемки сериала с Сергеем Безруковым проходят в одном из карьеров Учалинского ГОКа. Рабочее название ленты – «Смерть манекенщицы».
Действие детектива разворачивается в 70-х годах прошлого века. Эпизоды с известным актером снимали в карьере Молодежный, который находится в Челябинской области, сообщает Учалинская газета. Фотографии и видео появились в социальных сетях.
Сергей Безруков охотно позировал с массовкой и в закадровых съемках. Наши коллеги из Челябинской области пишут о том, что актера разместили в одной из учалинских гостиниц.