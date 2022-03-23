В карьере Учалинского ГОКа снимают сериал с Сергеем Безруковым

Действие детектива разворачивается в 70-х годах прошлого века. Эпизоды с известным актером снимали в карьере Молодежный, который находится в Челябинской области, сообщает Учалинская газета. Фотографии и видео появились в социальных сетях.

Сергей Безруков охотно позировал с массовкой и в закадровых съемках. Наши коллеги из Челябинской области пишут о том, что актера разместили в одной из учалинских гостиниц.