Салаватский драмтеатр принимает участие в фестивале «AРTылышFEST»

«Настя, Настя… подари мне счастье!..» – весело, по-доброму подтрунивает над воспитательницей детского садика местный дворник. Всегда готовый чём-то подсобить, а главное – вызвавшийся помочь ей в сооружении ледяной горки. Почти сакрального действа в преддверии архиважнейшего для начальства события – новогоднего утренника. Да, все, казалось бы, готовы помочь героине, но получается как-то не по адресу. Коллеги давно сели на её хрупкую шею и свесили ножки, сваливая трудовые обязанности на её несчастную голову, что и без того пухнет от забот, как свести концы с концами: мизерной зарплаты, неустроенного быта и личной жизни и беспросветности своего униженного положения… Детсадовские хроники. Как-то так определён автором Алексеем Житковским жанр, который постановщики спектакля взял на вооружение.