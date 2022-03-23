Салаватский драмтеатр принимает участие в фестивале «AРTылышFEST»

В Уфе продолжается республиканский театральный фестиваль «AРTылышFEST». В программе представлены спектакли, созданные 2021 году ведущими театральными коллективами. Это Национальный молодёжный театр РБ имени М. Карима и Башкирский гостеатр кукол, Стерлитамакские государственный русский драматический театр и Башкирский драматический, Туймазинский драматический, Сибайские театр драмы имени Арслана Мубарякова, Детский театр «Сулпан» и другие.
«Настя, Настя… подари мне счастье!..» – весело, по-доброму подтрунивает над воспитательницей детского садика местный дворник. Всегда готовый чём-то подсобить, а главное – вызвавшийся помочь ей в сооружении ледяной горки. Почти сакрального действа в преддверии архиважнейшего для начальства события – новогоднего утренника. Да, все, казалось бы, готовы помочь героине, но получается как-то не по адресу. Коллеги давно сели на её хрупкую шею и свесили ножки, сваливая трудовые обязанности на её несчастную голову, что и без того пухнет от забот, как свести концы с концами: мизерной зарплаты, неустроенного быта и личной жизни и беспросветности своего униженного положения… Детсадовские хроники. Как-то так определён автором Алексеем Житковским жанр, который постановщики спектакля взял на вооружение.
Насколько изменилась репертуарная политика Салаватского драматического театра, можно судить по качеству постановок последних лет. К примеру, «Глумов» (А. Островский) вошёл в лонг-лист заметных спектаклей сезона 2017-2018 гг.. Нацпремии «Золотая маска». Заметным явлением театральной жизни стали и «Радость нашего дома» (М. Карим), и спектакли режиссёра Ильсура Казакбаева «Дыхание рая» (Г. Гизатуллина), и «Идукай» (М. Бурангулов). 2020 год запомнился «Мгновеньем жизни» (Н. Мусин) в постановке Лианы Нигматуллиной. А на сколько счастливой окажется судьба «Горки» («Һырғалаҡ») – новинки нынешнего сезона в очередном режиссёрском решении Ильсура Казакбаева, спектакля, представленного в фестивальной программе «АРТылыша», пока судить рано. Но до зрительских сердец «бедная Настя» из Салавата, похоже, достучалась.