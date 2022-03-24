В Уфе подвели итоги работы медиаотрасли за 2021 год

Рассматриваются и по косточкам раскладываются все возникающие проблемы, в том числе в нашей отрасли. Мы понимаем, что основной наш актив – это люди. И есть вопросы, чтобы были сохранены сотрудники, работающие в отрасли. Их у нас более 2,5 тысячи. Конечно, есть и традиционные для всех вопросы. Это и поставки расходных материалов, мы знаем и полиграфия очень уязвима в этом смысле. Как раз прорабатываем с коллегами меры импортозамещения.

Максим Ульчев, руководитель Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан