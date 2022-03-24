В Уфе подвели итоги работы медиаотрасли за 2021 год

2021 год вошел в историю работы медиаотрасли Башкортостана как год активной интеграции республики в мировое и российское информационное пространство. Об этом на коллегии заявил руководитель Агентства по печати и СМИ региона Максим Ульчев.

Он сказал, что освещение таких мероприятий, как Всемирная Фольклориада, Национальный чемпионат «Ворлдскиллс», чемпионат мира по спортивной борьбе были выполнены на «пятерку». Сейчас предстоит выработать решения на внешние вызовы, с которыми сталкиваться, в том числе, региональные СМИ. Основная задача – обеспечение бесперебойной работы СМИ как главного поставщика важной для населения информации.

Рассматриваются и по косточкам раскладываются все возникающие проблемы, в том числе в нашей отрасли. Мы понимаем, что основной наш актив – это люди. И есть вопросы, чтобы были сохранены сотрудники, работающие в отрасли. Их у нас более 2,5 тысячи. Конечно, есть и традиционные для всех вопросы. Это и поставки расходных материалов, мы знаем и полиграфия очень уязвима в этом смысле. Как раз прорабатываем с коллегами меры импортозамещения.

Максим Ульчев, руководитель Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан
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