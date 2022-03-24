В Башкирии отменили приговор мужчине, который зарезал знакомого

В марте 2021 года в ходе ссоры мужчина нанёс оппоненту шесть ножевых ранений. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Дело рассматривалось с участием присяжных, которые попросили суд переквалифицировать преступление с «убийства» на «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Мужчину приговорили к 1 году и 3 месяцам ограничения свободы.