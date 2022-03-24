С 1 апреля в Башкирии запустят скоростной поезд «Ласточка». Транспорт будет следовать по маршруту Западного экспресса «Уфа – Приютово – Уфа».
Как сообщает пресс-служба министерства транспорта республики, время поезда в пути сократится до 2 часов 55 минут. Пока все поезда в данном направлении следуют 3,5-4 часа.
Остановки предусмотрены на станциях: Дёма, Алкино, Чишмы-1, Шингак-Куль, Давлеканово, Раевка, Шафраново, Аксеново и Аксаково. Прорабатывается возможность продления маршрута до станции Абдулино (Оренбургская область).
Приобрести билеты можно будет любым удобным способом. Например, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в пригородных кассах и терминалах. Стоимость билета составит 535 рублей. Для пассажиров будут действовать все виды льгот.