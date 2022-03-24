В Уфе из горящей многоэтажки эвакуировали 40 человек

Накануне, 23 марта, в Уфе произошёл крупный пожар. Огнём охватило квартиру на 12-ом этаже в доме по улице Дагестанской.

На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы. Из зоны воздействия опасных факторов эвакуировали 41 человека, в том числе 15 детей. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, однако в пожаре есть пострадавшие.

Помощь врачей потребовалась 44-летнему мужчине и 62-летней женщине. Их госпитализировали в больницу №18. Причину возгорания предстоит установить.