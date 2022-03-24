В Уфе школьницу с диабетом высадили из автобуса

В Уфе 13-летнюю девочку и диабетом высадили из автобуса. Об этом в социальных сетях рассказала мама школьницы. Издание UTV поговорило с уфимкой.

В начале марта девочка села на автобус №74 на остановке «Округ Галле». Девочка попыталась расплатиться банковской картой, однако оплата не прошла. Тогда кондуктор просто высадила ребёнка на следующей остановке. Девочка прошла пешком около пяти остановок.

Оказалось, у юной уфимки из-за стресса и физической нагрузки упал сахар в крови до критического значения. Представители компании семье принесли извинения и сообщили, что будет проведено разбирательство.