Медики из Башкирии рассказали о работе в ДНР и ЛНР

Врачи, уезжающие в Донецк, не говорят об этом родным. Как работали в ДНР и ЛНР и почему решились на такой шаг, рассказали медики из Башкортостана. В Башкортостанском региональном отделении партии «Единая Россия» прошла встреча с добровольцами, которые недавно вернулись домой. Специалисты из нашей республики несколько недель работали вместе с коллегами в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении.

Близким не сказала, они узнали по телевизору. Сказал, что уехал на конференцию. Страшно было, думали, что едем на поле, но когда приехали, поняли, что находимся в относительной безопасности.

Тэймураз Идрисов, хирург Городской клинической больницы №13 г. Уфы

Привозили раненных в разной степени тяжести, были различные повреждения, в том числе были и местные жители, которые попали под обстрел.

Лидия Ахунова, врач анестезиолог-реаниматолог Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова

Сейчас уезжают в ДНР в первую очередь хирурги, травматологи и нейрохирурги. Всего сейчас больше 150 медиков, которые намерены поехать на помощь. Среди них фельдшеры, терапевты, педиатры. По словам министра здравоохранения республики, они пока в листе ожидания, возможно, их отправят позже, когда ситуация стабилизируется и появится потребность в таких специалистах.

Наши специалисты находятся в медицинских учреждениях, где не проводятся боевые действия. Они в полной безопасности, дополнительно они имею медицинскую страховку. Со многими из них мы знакомы по международным мероприятиям, по обмену опытом. Это просто работа в других условиях.

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства-министр здравоохранения Республики Башкортостан
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