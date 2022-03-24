Медики из Башкирии рассказали о работе в ДНР и ЛНР

Врачи, уезжающие в Донецк, не говорят об этом родным. Как работали в ДНР и ЛНР и почему решились на такой шаг, рассказали медики из Башкортостана. В Башкортостанском региональном отделении партии «Единая Россия» прошла встреча с добровольцами, которые недавно вернулись домой. Специалисты из нашей республики несколько недель работали вместе с коллегами в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении.
Сейчас уезжают в ДНР в первую очередь хирурги, травматологи и нейрохирурги. Всего сейчас больше 150 медиков, которые намерены поехать на помощь. Среди них фельдшеры, терапевты, педиатры. По словам министра здравоохранения республики, они пока в листе ожидания, возможно, их отправят позже, когда ситуация стабилизируется и появится потребность в таких специалистах.