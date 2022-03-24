Нацпроект «Здравоохранение»: в онкодиспансер Башкирии поступило новое оборудование

УЗИ-снимки в высоком разрешении, хирургические операции, которые проводятся с помощью генератора и новые направления лечения. В республиканском онкодиспансере запустили новую технику.

Её приобрели по нацпроекту «Здравоохранение». Это позволяет оказывать помощь пациентам более качественно и выявлять больше патологий. Кроме того, в этом году возможности медучреждения станут ещё шире.

Результаты проверки щитовидной железы могут стать неожиданным открытием для пациента. Часто, по словам медиков, люди не подозревают о нарушениях. Только в республиканском онкодиспансере ежедневно выявляют до пяти таких патологий. В ближайшее время число может увеличиться. И дело не в клинической картине региона, а в появлении нового оборудования, которое даёт более чёткий результат.

Новую технику приобрели в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Кроме стационарного аппарата УЗИ, в медучреждении появился портативный.